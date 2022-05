Je propose une offre de conseil pour accompagner mes clients dans la sécurisation de leur transformation numérique :



Décrire le Plan de transformation SI et les scénarios de mise en œuvre associés.

Définir l'architecture cible sur les différents plans (métiers, fonctionnels, applicatifs, techniques).

Contrôler la cohérence globale des projets par rapport au schéma directeur des systèmes d'information.

Établir avec mes clients les mécanismes de gouvernance de leurs architectures.

Formuler des préconisations pour intégrer avec sécurité les solutions et assurer la garantie de service.

Réaliser les études d'impacts associés.

Définir et mettre en place le référentiel d'architecture (technique et fonctionnel).



Mes compétences :

ERP Oracle E Business Suite

SEO

Microsoft SQL Server

Linux

Sécurité

Stockage

Virtualisation

Cloud computing

Gestion de projet Agile

Oracle

Redis

Python

Hadoop

Hive