M. Christophe LAURE

« Je ne suis pas l’avocat de la terreur, mais l’avocat des terroristes. Hippocrate disait: je ne soigne pas la maladie, je soigne le malade. C’est pour vous dire que je ne défends pas le crime mais la personne qui l’a commis. »



Je suis diplômée de l’université Bordeaux IV et titulaire d’un DEA (Master II recherche) en droit social (droit du travail et de la protection sociale) ainsi que d’un DESS (Master II professionnel ) en droit des affaires.



J’ai commencé ma formation « pratique » judiciaire et juridique en travaillant en qualité d’assistante de justice auprès du tribunal correctionnel de Bordeaux (pôle économique et financier) , puis auprès des juges départiteurs du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux .



Cette première approche du contentieux pénal et social en ma qualité d’assistante de justice et « de petite main » du magistrat a été une expérience enrichissante, j’ai pu comprendre les exigences du juge par rapport à l’avocat, les contraintes de ce dernier et sa vision de la défense notamment.



A la fin de mes études, j’ai décidé de devenir avocate, de défendre, de conseiller, d’assister ceux qui n’ont pas eu la chance comme moi d’étudier le droit, ceux qui ne connaissent pas leurs droits.



Je suis Avocate depuis ma prestation de serment en 2003.



Tout d’abord, j’ai travaillé en qualité de collaboratrice auprès de mon Confrère Christophe BIAIS, avocat spécialisé en droit du travail.



Puis, j’ai travaillé auprès de mon Confrère Christian ALLOUCHE également spécialisé en droit du travail et toujours en qualité de collaboratrice.



Je me suis installée « à mon propre compte » en 2006.



J’ai décidé de rester généraliste avec des dominantes d’activités car je reste convaincue que le justiciable n’est pas scindé en plusieurs parties: il est salarié, époux, consommateur, locataire, propriétaire, citoyen et pourra avoir des problèmes de droit du travail, de divorce, de garde d’enfant, de bail, de vente d’immeuble, de conduite en état d’ivresse…



J’ai voulu plus particulièrement intervenir en droit du travail, la matière que j’ai étudiée… intervenir pour les salariés et les petits employeurs mais pas seulement.



Dès que j’ai commencé à exercer, j’ai effectué de nombreuses permanences pénales et je suis intervenue dans cette matière difficile qui est la défense de celui qui est seul contre tous, celui qui est coupable avant même d’être jugé, celui qui est le délinquant. Le droit pénal fait partie d’un domaine d’intervention que j’affectionne car ce droit est au cœur de notre métier, la défense des libertés individuelles reste et restera un domaine d’intervention important de l’avocat !



J’interviens aussi en matière de divorce et de séparations, contentieux difficile car souvent conflictuel mais aussi contentieux technique lorsqu’il s’agit de liquider les régimes matrimoniaux après divorce.



Et j’interviens aussi en de nombreuses autres matières comme le droit de la consommation, le droit civil ( reconnaissance de dette, annulation de mariage, droit des contrats), le droit du bail d’habitation ( problèmes avec son propriétaire, problème avec son locataire, non paiement de loyer…), droit des nouvelles technologies ( création d’un site internet et des conditions générales de ventes du site, droit de réponse sur internet…), changement de prénom…



Je travaille actuellement en partenariat avec ma Consœur, associée et amie Sophie GAUCHEROT.

Collabore avec moi au sein de mon Cabinet mon assistante, clerc, Mademoiselle Gayatri CHAUDHARY.

Par ailleurs, je suis ancien membre du Conseil de l’Ordre de Bordeaux (2008-2014) et syndiquée, je suis adhérente du Syndicat des Avocats de France ( Présidente de la section SAF bordelaise année 2010-2012).

J’ai enseigné en qualité de Chargée d’Enseignement à l’Université Bordeaux IV en Master de droit social durant une année et j’ai délivré des formations à l’Ecole des Avocats Aliénor en Droit du Travail.





