Qalam-Antibody est destinée au service des chercheurs et des industriels pour la production d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à façon. Son but est la synthèse et la confection des anticorps à visée diagnostic biologique in vitro, développement de trousse de diagnostic, production des anticorps pour la recherche fondamentale et clinique, création de valeur sur l’exploitation d’anticorps monoclonaux prometteurs.

