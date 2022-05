M'hamed AIT ALI

Diplôme des études supérieures approfondies en sciences économiques: les économies des organisations et les institutions des ressources humaines, en 1999.

Stage de formation au grand Lyon sur le transport et le déplacement urbain, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la ville de Rabat et la ville de grand Lyon.

Administrateur Adjoint, en 1995, à la commue urbaine yaakoub elmanssour: service de la régie, coordonnateur entre la commune et les perceptions du Ministère de Finances.

Administrateur à la commune de Rabat dans le cadre de l'unité de la ville: division de la coopération décentralisée.

Chargé de mission à l'Association Rabat 2013: la ville de Rabat a organisé le 4ème congrès des cités et Gouvernements Locaux Unis, plus de 3000 maires des communes mondiales ont participé à cet grand événement.



Mes compétences :

Gestion de projet