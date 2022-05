M'hamed RANNANE

Docteur ès sciences de gestion, mon travail de recherche s’intéresse aux alliances stratégiques liant des PME marocaines avec des firmes multinationales. L'objet de cette recherche été de faire ressortir les conditions sous lesquelles nos PME peuvent bénéficier de ce type de collaboration afin de construire et maintenir une performance globale et pérenne.

Pour cela j'ai posé les questions de recherche suivantes:

Est-ce que une alliance asymétrique (asymétrie de taille et de ressources)peut aider une PME à se développer? Si oui, comment la PME peut tirer profit de la relation?

J'ai montré que ces alliances, même asymétriques, permettent effectivement le développement des PME marocaines.



Mes compétences :

Fiscalité Des Entreprises Marocaines

Comptabilité générale

Comptabilité

Management international