M'hammed BOUKHRISS

​Commercial sédentaire confirmé dans le secteur du second œuvre ( peinture bâtiment et industrie , revêtement sols/murs/plafonds ) j’ai pu faire mes preuves depuis 6 ans et acquérir une solide expérience dans le domaine.



J’ai été amené au fur et à mesure de mon évolution à engranger différentes compétences telles que les techniques de vente, la relation client, la sécurité au travail ainsi que la gestion d’un dépôt et d'un point de vente qui font de moi aujourd’hui un excellent responsable de centre de profit.



De nature dynamique et rigoureux avec toujours une grande soif d’apprendre et de pouvoir interagir avec tout corps de métier pour chaque jour enrichir mon parcours...







Mes compétences :

Maitrise des logiciels bureautique Windows (word,e

maitrise des situations à risques au travail ( ges

Règles de gestion de stocks

Principes de la relation client

Techniques de ventes

Argumentation commerciale