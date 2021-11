M. Hélène VAZ

Après plus de 17 années d’expériences acquises au sein d’entreprises de différents secteurs, j'occupe depuis octobre 2014 le poste d'Assistante de Direction au sein d'une petite structure industrielle, spécialisée dans le polissage de métaux industriels. J'apprécie la polyvalence de ce poste, en relation direct avec tous les partenaires de la société, je traite des tâches diverses pour chacun d'eux. Poste qui apporte un enrichissement certain à mon parcours professionnel mais aussi personnel.



Parallèlement à ma carrière, j’ai suivi une formation qui m’a permis d’obtenir le diplôme supérieur de la Chambre du Commerce et Industrie Luso-Française. Grâce à la méthode "Formation oreille et mémoire" de l'Institut Langue.com, j'ai pu perfectionner mes acquis en anglais.



J'ai un goût certain pour la communication, je m'adapte facilement aux nouvelles situations, autonome, je souhaite enrichir mes connaissances en informatique et dans le milieu du web ainsi que m'investir dans de nouveaux challenges.



Mes passions sont la photo, la cuisine méditerranéenne, les danses latines, pratique de la Zumba et du Ragga.



Page Facebook, pour exposer et partager mon univers photographique :

https://www.facebook.com/aTrasMontanaLnvFoto

Compte Instagram :

#lnvfoto_insta



Mes compétences :

Organisée

Excel

Word

PowerPoint

Dynamique