Madeleine LE GAC

Titulaire du DU de juriste des marchés publics, riche d'un parcours dans la filière logistique et depuis 10 ans dans la fonction publique territoriale afin d'optimiser les achats dans le respect des procédures.

Travaillant en transversalité avec les services internes pour recenser, définir les besoins et permettre les achats les plus judicieux en terme de rapport qualité / prix en tenant compte des budgets.

Capacité de négociation, d'anticipation et de gestion des achats avec des fournisseurs ou prestataires.

Dotée de compétences managériales dans l'organisation d’un service et de développement de nouvelles missions.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Encadrement

Négociation achats