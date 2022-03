Maëlle RAMBAUD

« Gestion de projet » et « travail en équipe » sont les fils conducteurs

de mon parcours. Mes années de chef de projet informatique

appliquées aux sciences mont permis dappréhender les multiples

facettes de la réalisation dun projet, dabord par des activités

exécutives, puis par de la coordination et de lencadrement. Jai ainsi

contribué aux différentes étapes administratives, financières,

techniques, analytiques, rédactionnelles et managériales, qui sont

indispensables pour mener le projet à son terme.



Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Jai envie de

découvrir un domaine en mutation perpétuelle, diversifié par ses

activités et ses outils. Je me suis ainsi orientée vers le-commerce. Je

souhaite vivement y apporter mes compétences digitales et de gestion

de projets, et surtout développer de nouvelles compétences. Jaime

apprendre quotidiennement, ce qui mentraine dans ce changement de

direction et dans une quête de nouveaux défis à relever.