Maeva BRET-DIBAT

Suite à mon cursus d'ingénieur en apprentissage chez Beissier, jai été embauchée dans cette même société en tant quIngénieur Méthode, Process et Industrialisation. Beissier est une petite structure qui m'a permis d'avoir de grandes responsabilités en très peu de temps.



Après avoir passé 6 ans dans cette entreprise, j'ai décidé de partir en Australie. Ceci dans le but d'avoir une expérience à l'étranger, d'investir sur moi même, de voyager et d'apprendre l'anglais. J'ai adoré ce pays et cette expérience a été plus qu'enrichissante. J'ai majoritairement travaillé sur des sites de construction de centrales photovoltaïques.



Je suis maintenant de retour en France et souhaiterais trouver un poste à Lyon si possible. Pour un poste intéressant, je suis prête à quitter Lyon. Je suis ouverte à toute proposition et prête à élargir mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Recherche et developpement

Optimisation des process

Peinture

Chimie

Production

Microsoft Office

Rhéologie

Caractérisation

Formulation

Enduits

Management

Calcul de coûts

Recrutement

SAP

Gestion de projet

Solaire

Centrale photovoltaïque

Electricité

Mécanique

Logistique

Investissement

Immobilier

Réception Hôtellerie

Communication

Fiscalité