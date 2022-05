Stéphanie BRET-DIBAT

Airbus Group est présent sur plus de 170 sites dans le monde entier. Notre empreinte industrielle et la plupart de nos commandes se situent désormais de plus en plus au-delà des frontières européennes, comme en témoignent les nouvelles chaînes d´assemblage final à Tianjin, en Chine et celle de Mobile, aux États-Unis.



Nous produisons également des hélicoptères au Brésil et avons des centres de recherche à Singapour, en Inde, aux États-Unis, en Chine et en Russie. Nous disposons en outre de centres d’entretien, de réparation et de révision (MRO) sur les cinq continents.



- Depuis notre création en 2000, nous sommes passés de 89 000 employés à plus de 144 000 en 2013, un effectif couvrant près de 130 nationalités différentes.



- Durant cette même période, nos commandes ont plus que quintuplé, passant de 132 à 686 milliards d´euros en 2013.



- Nous investissons dans la Recherche et Développement plus que toute autre entreprise aérospatiale au monde, et comptons à ce jour 40 000 brevets et demandes de brevets pour quelque 10 000 inventions.



