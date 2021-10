Magali GONTARD

Depuis 2010, j'ai intégré la Cité de la Musique, en tant que chargée de mission RH, au sein d'un service RH composé de 5 personnes.



Plus précisement, j'ai en charge la formation des salariés de la Cité (Plan de formation, DIF, CIF, Bilan de compétence, Période de professionnalisation), ainsi les contrats "jeunes" (Stages, Contrats de professionnalisation, Contrat d'apprentissage).



En plus de ces 2 missions, je m'occupe de l'organisation des réunions plénières de CE et y participe chaque mois.





Auparavant, j'ai travaillé durant presque 5 ans au sein la société KEY CONSULTING, société d'ingénierie et de conseil. Mon évolution en interne m'a permis de prendre en charge des aspects RH variés (formation, administration RH,...) et plus particulièrement des problématiques liées aux recrutements de profils hauts potentiels dans le monde de l'ingénierie informatique.



Le poste de Responsable Recrutement m'a permis notament de superviser l'ensemble des processus de recrutement de la structure (management de 3 chargés de recrutement).



En parallèle du recrutement, j'ai pu intervenir sur des activités RH, en lien direct avec le DRH :

- Formation : Elaboration du plan de formation, inscriptions auprès des organismes de formations, gestion des financements auprès de l'OPCA,

- Administration du personnel : congés payés, mutuelles, médecine du travail, 1% logement,...

- Droit social : mise en place du CE, rédaction des contrats de travail, veille juridique (lois, convention collective) soutien auprès de la DRH en cas de litiges,...

- Suivi du personnel : entretien annuel d'évaluation, suivi des compétences et des carrières,...



Mes compétences :

Droit

Droit social

Formation

Gestion administrative

Gestion administrative du personnel

Recrutement

Ressources humaines