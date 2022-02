Magali LABARRERE

J'ai exercé le métier de secrétaire pendant plus de 15 ans en tant que salariée dans plusieurs domaines d'activité (administratif, juridique, commercial, touristique...). De plus, une expérience professionnelle de 2 ans en Angleterre -où j’ai résidé quelques années- m’a permis de maîtriser l’anglais.



Souhaitant évoluer différemment, j’ai choisi de devenir secrétaire indépendante afin de proposer mes services, non plus à un interlocuteur unique, mais à une plus large clientèle. Je mets ainsi à profit ma polyvalence, ma flexibilité et mon savoir-faire tout en continuant d'accroître mes compétences.



Je suis basée en Région Centre, dans le Loir-et-Cher, près de Blois. J'interviens sur site (en Région Centre et à Paris) et à distance (sur toute la France).

Site internet : http://www.ml-secretaire-independante.fr



Mes compétences :

Secrétariat indépendant

Transcription audio

Gestion administrative

Maîtrise de l'anglais

Suivi clientèle