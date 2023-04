Magali QUINET

Je suis actuellement dans un service de Recherche et Développement qui déploie de nouvelles technologies et procédés dans ses filiales internationales. Curieuse, autonome et rigoureuse, jaime travailler dans des entreprises qui investissent dans linnovation et les technologies du futur. Les différents domaines dans lesquels jai pu progresser (lhorlogerie, laéronautique, le nucléaire, lautomobile et la connectivité) mont permis dapprofondir différentes compétences techniques comme les traitements de surfaces et thermiques, la corrosion, la tribologie.