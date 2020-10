Grégory DOUGLADE

Un DEA de chimie moléculaire portant sur les polymères conducteurs et une thèse de chimie, traitant de l'étude d'un électrolyte à base de chrome trivalent m’ont permis d’acquérir une solide expérience en synthèse organique et en électrochimie.



En parallèle de ma thèse, j’ai travaillé au sein d’un projet européen visant à mettre au point un électrolyte répondant à des critères écologiques et techniques précis. Cette collaboration internationale a été l’occasion, en outre de rencontres enrichissantes, un lieu d’échange et de discussions fructueuses qui m'ont permis de m'aguerrir en matière de communication orale et écrite.



Puis dans le domaine des batteries lithium, à Amiens au LRCS (université de Picardie) et à Grenoble pour le compte du CEA, je peux exercer à la fois mes compétences en chimie de synthèses et en électrochimie dans le cadre d'un projet à visé industrielle.



Désormais responsable technique pour la société SIC SAFCO, je développe des électrolytes performantes et innovants pour des condensateurs électrolytiques en aluminium. Je travaille au plus près du processus de fabrication tout en restant attentif aux demandes du marché en cherchant des innovations concrètes et performantes.



Ce parcours, pouvant paraître éclectique, reflète une volonté de développer des compétences pluridisciplinaires, traduit mon adaptabilité et mon intérêt pour les activités à l’international.



Mes compétences :

Electrochimie en milieu aqueux et non aqueux

Synthèse minérale et organique

RMN liquide (H, C, F), IR, DSC, ATG

Origin, Kaleidagraph, Endnote, Chemoffice

Microsoft office

Électrochimie

Traitement de surface