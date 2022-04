Marc FERNANDES

Diplômé en mécatronique, j'apprécie particulièrement la gestion de projet pluridisciplinaire et plurimétier.



Avec 15 ans d'expériences cumulées en PME dans la conception de machine spéciale, entre chef de projet étude et chargé d'affaire, je m'adapte assez facilement aux nombreuses problématiques qui me font face. Je mets maintenant ces compétences au service de la recherche technologique au sein du CEA Grenoble



Ma pratique de l'improvisation théâtrale renforce mon ouverture sur le monde extérieur, mon écoute, mon esprit d'équipe et ma capacité à créer des formations efficaces et vivantes.



créateur de trois hubs sur viadeo: mécatronique, théâtre d'improvisation et skwal



Mes compétences :

Mécatronique

Gestion de projet

Ingénierie

AutoCAD

CAO

SolidWorks

Improvisation

Ski

Escalade

Management

Electronique

Mécanique

Maintenance