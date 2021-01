Magali TARDITI

Forte d'une expérience terrain de près de 15 ans dans les plus grandes enseignes culturelles, j'ai été tour à tour disquaire et libraire... mais ce ne sont pas mes seules forces, consciente de travailler dans un secteur en pleine mutation, le numérique et les achats en ligne prenant un peu plus d'ampleur chaque année, j'ai pris la peine de me former aux stratégies de communication online et au e-commerce. Apportant ainsi à mon cursus une valeur ajoutée, avec comme but de continuer à évoluer dans le secteur culturel avec comme valeurs, le partage, la passion, la curiosité et la transmission !



Mes compétences :

Marketing

Vente

Communication

Management

Rédaction web