Magaly FREON

Chez H&A, on a le goût du challenge autant que du travail bien fait.



Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de communication cohérente et pertinente afin de répondre aux enjeux de votre entreprise.



Nous élaborons vos outils de communication en adéquation avec votre image, vos valeurs sur des canaux appropriés vers un public soigneusement ciblé.



Nos maitres mots :



#Ecouter

#Comprendre

#Identifier

#Réfléchir

#Elaborer

#Accompagner

#Evaluer



Nos domaines de compétences :

Publicité

Digital

Edition

Identité visuelle

Relations publiques



Bienvenue chez Haight & Ashbury Agence de communication.



Venez découvrir notre site internet : http://www.haight-and-ashbury.com/

Retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/HA/512263022161912?fref=ts





Une question, un mot doux, une idée : contact@haight-and-ashbury.com ou le 01 44 17 13 41



Mes compétences :

Chef de projet

New business development

Brand Development

Social media

Comportement consommateur

Digital marketing

Business english

Chef de publicité

Digital