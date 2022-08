Maguelone FRULIO

Mon projet professionnel s'articule sur plusieurs champs d'expériences : communication,éducation, médiation, vente, management, administration.



Un premier chemin :

Communication, éducation, médiation et danse :



Après une formation universitaire en Communication (écritures spécialisées et sémiotique), et un parcours en danse, j'ai exercé le métier de Médiation éducative.



Formée à l'animation de cercles de parole sur l’expression des sentiments et des émotions, et engagée dans des pratiques artistiques variées, je cherche à développer des outils concrets d'aide à l'apprentissage : je mets ma créativité au service d'actions de communication et de médiation éducative, passionnée par les relations et leur rôle dans le fonctionnement de l'apprentissage.



J’ai envie de faire confiance à mon envie de poésie, de rêve, de partage, d’élan… Je suis origamiste, une nécessité s’impose à moi :

je crée Oz'M



"Plier, déplier une feuille de papier, c’est aussi délier, relier le plat au volume.



Je déjoue le temps pour révéler au travers de pièces uniques la dimension poétique du quotidien et offrir de nouvelles perspectives à l’espace qui nous entoure.



Une proposition : fêter l’éternel éphémère... en suspens ...



Objets à rêver, Espaces poétiques, pièces uniques ou séries très limitées... sur mesure pour des prestations singulières..."



Voici mon univers... https://magfrulio.wixsite.com/oz-m



Mes compétences :

Communication

Conseil

Pédagogie

Enseignement

Gestion de projet

Management

Formation