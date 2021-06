- j'aime les choses bien faites, et ne me contente que très rarement de "à peu près", je suis limite trop perfectionniste parfois



- j'aime me rendre utile : aider les autres, dans la mesure de mes moyens ou de mes connaissances, rendre service



- j'aime le contact humain : quelle que soit la couleur, l'âge, l'origine, on a tous une histoire, une vie, quelque chose à apporter, à partager avec son prochain



Mes compétences :

Mediation

Agile Methodology

Microsoft Excel

Microsoft Word