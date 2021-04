Maïkel M. - EX HEAD OF CONTENT OOREKA

Bonjour !



J'ai fait mes classes chez Ooreka.fr (top 30 SEO France, 25 MV/mois) de Rédacteur à Directeur édito & vidéo. J'ai piloté la création de plus de 55 000 contenus SEO, industrialisé les audits sémantiques et monté le Pôle vidéo (PlayPlay & autres).



Ce que je peux mettre en oeuvre pour vous :

- Mise en place d'une production éditoriale ROIste (chartes éditoriales, formats des contenus) et de process efficaces

- Création et optimisation de contenus SEO rentables

- Recrutement de votre équipe de Content managers et prestataires externes (rédacteurs, auteurs spécialisés et éditeurs)

- Définition de votre stratégie de mots-clés SEO

- Réalisation d'audits sémantiques



A très vite !





Mes compétences :

- Contenus SEO

- Chartes éditoriales

- Production de contenus web SEO

- Référencement internet

- Aide au recrutement

- Recrutement par approche directe

- Recrutement cadres