Alexandre GRANDPIERRE

Fort de plus de 6 années d'expériences dans la Finance, je souhaite mettre mon profil au service de l'univers du Conseil aux entreprises.



Durant mes 6 années passées chez Morgan Stanley j’ai pu encadrer, me former, former juniors et clients, faciliter le passage d’ordres, gérer les flux d’informations et les adapter aux équipes concernées. J’ai pu aussi assurer le suivi de projets internes ou motivés par des demandes clients. Le tout, dans le respect de l’évolution des normes bancaires et du renforcement de la gestion des risques au quotidien.

Mon sens du service client et ma capacité à communiquer avec aisance m’ont permis d’être en charges du portefeuille clients à forte valeur ajoutée. Ma bonne maîtrise de la langue anglaise m’a permis de travailler efficacement avec les différents bureaux de Hong Kong, Londres ou New York.



Mes compétences :

Front to Back

Dérivés

ISDA

Paiements internationaux

Suivi des dossiers

Gestion de projets

Equity Swaps