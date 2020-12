Mailys GENTY

Je travaille actuellement dans le département maritime export chez Seafrigo, transitaire spécialisé dans le transport de marchandise frigorifique.



Forte d'une expérience de 11 ans dans ce secteur, dont plusieurs années en Espagne, je parle désormais couramment l'anglais et l'espagnol et possède une expertise globale.



Mon rôle est de gérer les exportations de marchandises de nos clients, en leur offrant les meilleurs solutions possibles selon leurs besoins.



Je suis quelqu'un de motivé, rigoureuse et proactive, j'ai un bon esprit d'équipe, et le désir constant d'enrichir mes connaissances et mon expérience.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Export

Commercial

Français

Import

International

Logistique

Professionelle

Transport

Transport international

Vente