Guillaume GIBAUX

Passionné par les langues et la communication en général, c'est naturellement que j'ai décidé de suivre un cursus LEA spécialité Commerce International à l'Université de Poitiers qui m'a amené à réaliser mes stages dans l'export et le marketing et à vivre à l'étranger surtout dans des pays germanophones mais aussi d'autres pays que j'ai souhaité découvrir comme l'Espagne.



Ces expériences diverses, en plus de m'avoir permis de parcourir l'Europe et d'apprécier l'interculturalité, m'ont permis de me spécialiser petit à petit dans l'export puis dans le transport de marchandises plus particulièrement en Europe pour aboutir à ce que je fais aujourd'hui à savoir assister le service technique d'une société dans le domaine du ferroviaire et gérer une flotte de plusieurs centaines de wagons.



Actuellement ouvert à de nouvelles opportunités, j'apprécierais pouvoir exercer une activité similaire à Paris ou Tours ou Poitiers, 2 villes de régions que j'ai particulièrement à cœur : le Centre-Val de Loire pour lequel j'ai eu le plaisir de promouvoir le tourisme et l'ancienne région Poitou-Charentes faisant maintenant partie de la Nouvelle-Aquitaine dans laquelle j'ai de la famille.



En plus de l'allemand, je maîtrise l'anglais et possède des notions en italien et espagnol et prend plaisir à échanger avec les gens.



Si vous pensez que ma manière de penser stratégique et ma détermination sont des qualités qui pourraient intéresser votre entreprise, je me tiens volontiers à votre disposition.