Maïté MAURILLE

Après 38 ans d'expériences professionnelles ( commerciale terrain, assistante dentaire, gérante d'une boutique de lingerie fine, responsable des achats, télépro freelance., télévente ........) , je me suis posée il y a un peu plus de 4 ans à Ambre d'Automne.

Bien que le monde de la phytothérapie me soit étranger, je me suis bien adaptée à ce secteur d'activité.



Mon crédo : le contact



Aujourd'hui ici, demain ailleurs...... l'épanouissement et la reconnaissance avant tout. Ouverte à toute proposition . Envie et besoin d'indépendance ne sont pas incompatibles avec compétences.





Intègre, sérieuse, respectueuse de mes prospects et garante de leur fidélité.







Ouverte à toutes les opportunités, commerciale sédentaire, immobilier (que j'ai survolé pendant quelques mois )? . besoin d'autre chose, envie de sérénité, j'attends mon futur employeur, celui qui saura faire la différence.



Accepte le 100% télétravail.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Vente à distance