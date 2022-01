Maj-Afrique INTERNATIONAL (MAJ-AFRIQUE)

MAJ-AFRIQUE INTERNATIONAL (Centre Panafricain de Conseil, d études et de Renforcement des Compétences)à pour Métier la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE des Cadres des Structures Privées/Publiques d'Afrique.



Notre Devise: ÉCOUTER - SERVIR - SATISFAIRE



DOMAINES D'EXPERTISE :



Management des Projets & Programmes de Développement

Gestion de la Commande Publique et des PPP

Finance Publique & Modernisation de la gouvernance publique

Décentralisation & Gestion des Collectivités Territoriales

Banque - Finance & Finance Islamique

Comptabilité - Fiscalité & Trésorerie

Audit & Contrôle de Gestion

Management stratégique - Ressources Humaines & Performance Organisationnelle

Efficacité Professionnelle & Développement Personnel

Communication - Relations Publiques & Protocole

Marketing & Développement Commercial

Développement des compétences des Secrétaires/Assistant (e)s de Managers

Management de la Qualité - et Gestion des Risques

Santé publique - Communautaire & E-Santé

Assurance & Prévoyance Sociale





Énergies & Efficacité Énergétique

Pétrole - Mines & Carrières

Management Portuaire & Gestion Maritime

Achats - Stocks - Approvisionnements - Logistique

Cycle Juridique

Informatique - Systèmes dinformation

Classement, Archivage, Numérisation de documents

Poste - Télécoms - Audiovisuel & Régulation



Environnement & Développement Durable & Changement Climatique

Agriculture & Développement Rural

Infrastructures & Transport