Maja VASILJEVIC

A l'issue d'une formation professionnelle au sein de l'ISEAM et un Master 2 en management et développement durable en poche, j'ai décidé de monter ma propre structure.

L’objectif de l’association ACACIA est de faire mettre en oeuvre, par les communautés vivant en bordure du Parc de Hwange au Zimbabwe, des solutions concrètes pour résoudre le conflit hommes/animaux et améliorer le niveau d'éducation des enfants en matière de développement durable.



Notre volonté :

- La mise en place en 2011 de la 1ère tournée Nomad Arts concrétisée par l’organisation, dans les villages et/ou les écoles, d’ateliers ludo-éducatifs s’appuyant sur l’ART (dessin, peinture, théâtre…) pour sensibiliser, former et informer les communautés



- La restauration du Musée de la Nature au sein du Parc de Hwange, lieu dédié à la préservation de la biodiversité et point de départ pour les enfants à la découverte du Parc



- Le développement et la fabrication de fours solaires paraboliques pour les écoles concernées par la tournée



Je cherche actuellement des fonds pour soutenir mes projets et/ou à monter des partenariats avec des entreprises pour accompagner nos actions sur le terrain, actions qui visent à appuyer un développement durable et ... soutenable.



Notre devise au sein de l'association : que développement local rime avec développement durable!



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Partenariats

Recherche

Recherche de fonds