Majd AISSAOUI

Avec onze années d’expérience en tant que consultant base de données et systèmes puis architecte

dans le domaine de l’infrastructure pour données d’entreprise, 6 années en tant que chef d’équipe et 5

années de développement de portefeuilles clients, je suis impatient de trouver un poste exigeant où

je pourrais utiliser mes compétences techniques et commerciales ainsi que mon leadership.



Mes compétences :

Oracle

Linux / Unix

Management

Oracle Real Application Clusters

Microsoft SQL Server

Gestion d'équipe

VMware

Oracle Application Server

Oracle 10G

Java

Business Intelligence

Quest

Hadoop

Oracle Data Guard

Oracle 11g

Oracle 12C

Big Data

HP-UX

Gestion de licenses