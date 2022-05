Majd EL MEHDI

Elève ingénieur en Génie Informatique à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger,je suis en parallèle un Master 2 en Ingénierie des Systèmes et Management de Projet en option Qualité et Sureté de Fonctionnement des Systèmes Informatiques.

Motivé par le domaine de la qualification et le Test logiciel, et je suis à la recherche d'un emploi me permettant d'empreinter une carrière professionnelle évolutive.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Visual studio

MySQL

Microsoft .NET

HP ALM

Xp

Scrum

ISO 26262

Oracle Database

Java

Conception des tests.

Microsoft Project

Automatisation de test

Test Manager

Squash TM , Squash TM

ISO 9126

Team Foundation Server

Sonar Qube

C#, C++,C