Majd Marouan JELILA

Etapes importantes dans mon expérience :

- 11 ans en Bureau d’Etudes en tant que Projeteur génie civil. INGEMA

- 9 ans en tant que Formateur et Responsable Commercialisation produits CAO. CREATIVE TECHNOLOGIES

- 2 ans et 4 mois : Responsable Formation et Encadrement - Chef de projet. INGEPLAN.

- Retour à la société mère en tant que :

* Cadre Technique au Département Aménagements Urbain (Etude). NOVEC.

* Chef de groupe au Département Aménagements Urbain et confirmation au grade Ingénieur Maison.

* Maîtrise d'oeuvre Projet Zone Industriel de Kénitra : Usine PSA - Zone Fournissuers. NOVEC.



Mes compétences :

Formation Covadis 2D/3D

Formation Autocad

Gestion de projet

Maitrise d'oeuvre