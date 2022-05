Majda BENCHEKCHOU

Je suis actuellement étudiante à La Rochelle Business School of Tourim en Bachelor Management of Tourism. Mon objectif professionnel est de travailler dans le tour opérating, en effet créer des voyages pour le plaisir des autres est une idée qui me plait beaucoup. J'aimerai aussi avoir l'occasion de beaucoup voyager afin de découvrir de nouvelles personnes d'horizons très différents.

Afin d'avoir une idée plus large du secteur touristique j'aimerai avoir l'opportunité d'avoir un peu d'expérience dans tous les domaines (hôtellerie, agence de voyage...) grâce aux différents stages que nous avons la possibilité d'effectuer à l'international.

J'ai déja effectué un premier stage au Maroc en Octobre 2011 et cela a été une expérience qui m'a vraiment plu.



Mes compétences :

Méticuleuse

Persévérante

Ponctuelle

Sérieuse