Olivier Matthew MAGNOL

Après avoir obtenu une maitrise en anglais et mon Mastere / DESS en management hotelier, j'ai eu l'opportunité de participer à une ouverture d'hotel 4 étoiles et thalasso dans le département des Pyrénées Orientales en 2005. Apres cette riche experience, j'ai choisi en 2008 de poursuivre mon parcours professionnel dans le tourisme aux Etats Unis et a New York en particulier pour Bonjour USA Tours, agence receptive pour groupes sur les Etats Unis et le Canada, ou j'ai occupe pendant 4 ans la fonction de responsable ventes sur le secteur New York de groupes se rendant aux Etats Unis. Aujourd'hui je suis de retour dans l'hotelllerie comme commerciale ventes groupes au Sofitel New York.



Mes compétences :

Tourisme

Vente

Marketing

Planification

Costing