Majda EL FARISSI

Je suis issue d’une formation de brevet d’ état animateur technicien de l’ éducation populaire, que j’ ai enrichie par une licence professionnelle en « développement social et médiation par le sport »

puis d’ un master « préparation physique et mentale" et un Du " psychologie du sport, santé et prévention".



Je suis passionnée par la psychologie du sportif et le sport en général, car cela demande de vraiment s’ intéresser à la personne que l’ on a en face de soi, d’ essayer de comprendre ce qu’elle vit, ses attentes, ses objectifs et ses peurs...



De pouvoir proposer des outils aux athlètes pour réussir à utiliser à 100% leur capacité physique, technique et mentale représente une réelle satisfaction. De chercher avec le joueur en phase d’apprentissage du haut niveau, les petites failles à combler pour atteindre une meilleure performance personnelle et compétitive est passionnant et me motive davantage à me perfectionner dans les études et mes lectures.



Les disciplines sportives en générale demandent aux athlètes d'intégrer des composantes physiques, techniques, tactiques mais aussi psychologiques.

En effet, depuis l’ère du professionnalisme, les entraînements demandent de supporter des charges importantes tant au niveau physique que mental, et la compétition sera le moment durant lequel l'athlète de haut-niveau devra mettre en œuvre toutes ces composantes de l'activité (Smith DJ., 2003) . Ainsi, tout comme les qualités physiques et techniques, les habiletés mentales jouent un rôle prépondérant à l’ entraînement et en compétition.



« Des champions peut-être ……des hommes et des femmes avant tout » Raymond Abrezol.



Mes compétences :

Relaxation Jacobson

Relaxation et gestion du stress

Préparation mentale à la compétition et à l'e

Sophrologue Communication Gestion du Stress

Animation d'équipe



Sportif de haut niveau

Communication

Leader

Sport

Handball

Rugby