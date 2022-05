Majda MAKHLOUF

Bonjour à tous et à toutes,

Je m'appelle majda, j'ai 26 ans, et j'habite à Bourg en bresse. Après 8 mois en voyage à l'étranger (Australie, Indonésie, Vietnam et Thailande) pour parfaire ma connaissance en anglais et pour découvrir de nouveaux horizons, je suis de retour dans ma Bresse natale pour m'installer avec l'homme qui partage ma vie. Je suis donc à la recherche d'un emploi de commerciale itinérante, dans le secteur 01. Je suis une personne dynamique, autonome, extrêmement motivée! Je vous laisse me contacter pour en juger par vous même.



Mes compétences :

Bâtiment

Commerciale

Vente