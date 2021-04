Quentin ARBAN

IBEQA est un bureau d'études spécialisé dans les fluides (Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie - Fluides Médicaux - Air Comprimé - Electricité Courants Forts & Faibles - Sécurité Incendie).



Le secteur dactivité du cabinet est large et intègre tout type de bâtiment industriel, tertiaire ou résidentiel, que ce soit en construction ou réhabilitation.



Nous proposons aux maîtres d'ouvrages publics / privés, ainsi qu'aux architectes et entreprises des lots techniques notre expertise dans ces domaines.



Nous intervenons principalement sur les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté ainsi qu'en région Parisienne selon les besoins de nos clients.



contact@ibeqa.fr