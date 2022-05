Accompagner des personnes dans leur parcours, construire des projets, innover en équipe...



Accomplir ces missions auprès de personnes souhaitant avancer est l'une des motivations principales qui me pousse aujourd'hui à me former au coaching professionnel et personnel.



Je pourrais ainsi apporter un outil supplémentaire dans les accompagnements que je réaliserai afin de permettre de développer les ressources internes et la révélation de talents.