Laurence HOARAU

Vous êtes en phase de transition professionnelle et vous vous posez de multiples questions sur votre avenir ? Vous ne savez pas comment avancer ?

Coach professionnelle et sophrocoach certifiée, j'accompagne les transitions et reconversions professionnelles, les prises de poste, la gestion du stress et des émotions, pour un mieux - être au travail et à la maison ! Je suis à vos côtés pour répondre au mieux à vos enjeux personnels et professionnels, à mieux vous connaître, prendre conscience de vos talents, savoir où trouver vos ressources, dépasser ou contourner vos points de blocage, à gérer votre stress et vos émotions, vous mettre en mouvement et devenir qui vous Êtes !



Vous souhaitez recréer du Lien, répondre à vos enjeux Humains, Révéler les potentiels pour optimiser votre organisation et développer votre activité ?

Consultante en Ressources Humaines, j'accompagne les entreprises dans le développement de leur activité à répondre à leurs enjeux humains en tenant compte des composantes légales et réglementaires pour mettre en oeuvre le projet d'entreprise. Je vous accompagne avec une approche personnalisée, à la fois globale et opérationnelle, en mettant à profit plus de 10 années d'expérience en RH et en management.



Mes compétences :

Coach personnel & professionnel

Sophrologie

Consultante RH

Ressources humaines