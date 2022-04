Laurence HOARAU

Après 6 ans à Nouvelles Frontières en tant qu'agent de voyages j'ai envie de découvrir une autre facette de l'activité commerciale. C'est donc avec toute mon expérience professionnelle et mes compétences en relation clients que je me tourne vers l'assistanat commercial.



Mon expérience à Nouvelles Frontières ne s'est pas limitée au conseil et à la gestion de dossiers,j'ai aussi été en charge de la rédaction de mailings et e-mailings, j'ai mis en place des actions commerciales et j'ai géré un portefeuille clients: ce sont ces tâches annexes et le besoin de continuer à travailler en équipe qui me motivent à m'orienter vers le métier d'assistante commerciale.



Mes points forts: dynamisme, force de proposition, tact, autonomie, curiosité et goût du travail en équipe.



Mes compétences :

Rédaction

Conseil

Actions commerciales et marketing

Indesing

Photoshop

Microsoft Excel