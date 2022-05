Majdi BELGUITH

Ingénieur électrique spécialisé en Automatique et Informatique industrielle. Après une expérience dans les laboratoires de recherche en France, je suis passé à l'industrie du pétrole et gaz avec CIM d'Equipement au Maroc avant de rejoindre SMARTECH Solutions en Tunisie où j'ai participé à plusieurs projet au sein de l'équipe d'ingénierie de BG Tunisia.



Actuellement j’occupe un poste d’ingénieur Contrôle et Instrumentation depuis Avril 2012 chez ENERGETICA groupe S2i, mon objectif est de développer un portefeuille prospects et clients pour nos produits (STAHL, Phoenix Contact,THERMON, GEWISS...)



Formation Professionnelle/Stages:



• Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training including HUET



• Configuration du système CS3000 Yokogawa

• Configuration du système ProSafe Yokogawa



• Simulation avec le logiciel CarSim



Mes compétences :

Electricité

AutoCAD

MATLAB

Automatique

Gestion de projet

ATEX Gaz et Poussières