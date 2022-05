Ayant travaillé sur des sujets intéressants tel que mise en œuvre d’une solution business intelligence pour la banque BIAT et le développement d'une application de gestion commercial et grâce à mon autonomie j'ai réussi à acquérir de bonnes compétences en conception et en logique métier me permettant ainsi de s'adapter aisément aux différents sujets et environnements.



J’espère pouvoir intégrer une équipe au sein d’une entreprise afin de pouvoir exploiter au maximum toutes mes compétences.



majdi.saadani@esprit.tn



Mes compétences :

Java EE

Java

QlickView

SSAS

SSIS

SSRS

JasperReports

C#

Data warehousing

UML

Pentaho

Oracle Database

ETL

Data mining

ASP.NET

JavaServer Framework

Web Services

Symfony

SQL Server Reporting Services

MVC

Java Swing

Hibernate

Enterprise Java Beans

JQuery

Spring Framework

RAZOR

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

MySQL

Microsoft SharePoint

JavaScript

Java Enterprise Edition

HTML5

Business Intelligence

BPEL

SAP ABAP

SAP Business Information Warehouse

SAP Business Intelligence

SAP Business Objects

SAP Basis