Majed GASSAB

Architecte d'intérieur Scénographe diplômé de l'Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse en 2009/2010. Créatif, passionné, assidu, crée des espaces simples, sobres et harmonieux, travaille tous types de projets: aménagement, réaménagement, rénovation y compris choix de matériaux, choix de mobilier et choix des accessoires (luminaires, rideaux, objets décoratifs), conception des pièces d'une maison tels les cuisines, les salles de bains.... ainsi que le traitement des façades, l'aménagement et la décoration des entrées des villas, hôtels, etc. Pour d'autres informations, vous pouvez me contacter par émail: gdesign@hotmail.fr.

Notre page facebook: https://www.facebook.com/pages/MG-Design-Studio/575202495911126



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

3dsmax

Photoshop