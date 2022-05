CG artist 2D/3D lead avec une large experience dans la pub, et l'architecture, Capable de travailler de sa propre iniiative, Mener une equipe ou travailler au sein d'une équipe, cométence en résolution de probléme et calme sous pression





Mes compétences :

3D Studio Max

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

eyon fusion

bodypaint

Autodesk Maya

Adobe Photoshop

z-brush

anim studio pro