Majid ABOULGHAZI

Actuellement en Bachelor 3 en Marketing/Commerce, après un BTS en Management des Unité Commercial, je recherche une entreprise industrielle dans le domaine de l'alimentaire pour une formation en alternance dans le cadre de mon Master I Agro-alimentaire, finalisant actuellement ma licence en Marketing/Commerce.

Ce parcours universitaire m'a donné les bases nécessaires pour pouvoir participer au bon développement de vos activitées au sein de votre structure.



Dans la conception de ma mission, je privilégie le travail en équipe et les qualités relationnelles qu'il demande, le travail d'équipe permettant en effet de favoriser des échanges intrinsèques et extrinsèques. Je compte m'appuyer sur cette qualité pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Dynamique, motivé et rigoureux, je suis également assidu. Habitué à l'effort, je suis persévérant, organisé, autonome et m'adapte facilement aux différentes structures.



Si je devais choisir une phrase qui décrie mon acharnement, ça serait la citation suivante.

"La force ne résulte pas d'une capacité physique mais d'une volonté infaillible"

Ghandi Tôtt



Mes compétences :

Marketing

Management commercial

Étude de marché

Communication

Apple iOS

Microsoft Office