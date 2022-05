Majid DAOUDI

Fort d’une grande expérience dans la réalisation de plusieurs ouvrages dans le strict respect des liens qui

se tissent entre l’usager, le bâti et l’environnement, ma vocation est d´apporter à

mes clients et maîtres d´ouvrage, des services appuyés sur des savoir-faire techniques et économiques du

plus haut niveau.

L’accompagnement des projets à chaque étape de leur exécution s’effectue dans un esprit d’organisation,

de respect des budgets et des échéanciers.

C´est ainsi que pour accomplir ces trois missions complémentaires et dissociables ;

• Créer

• Manager

• Construire

Je m’appuie sur un réseau de partenaires qualifiés et de consultants spécialisés qui forment une

équipe dont l’efficacité naît de sa cohérence et de sa synergie.

Mêlant adroitement les matériaux nobles tels que le bois, le métal ou la pierre à d'autres moins

conventionnels, mes collaborateurs actualisent régulièrement leurs méthodes de travail pour répondre à

une demande toujours plus exigeante.

Qu'il s'agisse de la pose de revêtements haut de gamme ou d'un parquet traditionnel, de redonner vie à

un intérieur grâce à l'emploi de matières spécifiques ou détournées, les professionnels réunis par mes

soins sauront mettre leur savoir-faire à la disposition de votre projet.

Dans le cadre d'un programme proposé, je suis chargé d'un rôle en vue de concevoir, de dresser

un projet et de veiller à sa bonne réalisation.



Mes compétences :

Création

Architecture

Décoration

Aménagement de l'espace

Entrepreneuriat

Aménagement intérieur