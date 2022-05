Majid EL OUAHIANI

• Profil double compétences technico-fonctionnelles

• 10 ans d’expériences en outils et architectures décisionnels (Alimentation & Reporting)

• Plus de 4 ans d’expériences en tant qu’Expert autour de la technologie Business Objects

• 6 ans d’expériences dans le milieu bancaire (Asset Management, Factoring, Réglementaire)

• Forte autonomie et bonne capacité à travailler en équipe dans des environnements complexes

• Bonnes qualités rédactionnelles, aisance relationnelle dans la gestion des dossiers et le transfert des compétences



Mes compétences :

Architecture

Business

Business Objects

Datamart

Microsoft Business Intelligence

MOA

Modélisation

MOE

Reporting

Business Intelligence

Contrôle de gestion

Management

Télécommunications