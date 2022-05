Majid ELLOUZE

Expert consultant en bois et spécialiste du bois (feuillus et tropicaux). Forte expérience dans le sciage, séchage, stockage et conservation du bois rond et des sciages. J’ai intervenu aussi dans plusieurs mission d’approvisionnement dans les différentes foret Françaises en Haute Normandie (Breteuil, Bretonne, Lyons, Monfort …), en Bourgogne (Citeaux, Saulier …) , en Franche comté (Foret de Chaux… ), en Auvergne ( Tronçais…)et au centre de la France ( Bloir, Vierzon).

Après de longues années d’expérience dans l’industrie du bois (en première transformation), j’ai pu acquérir un expérience dans l’audit des process des industries du bois (audit économique, technique et industriel)

Je souhaite aujourd'hui mettre à disposition de tous les professionnels du bois mon expertise.