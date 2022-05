Majid ISSAM

Diplome :Master 2 professionnel Modélisation et Simulation en Mécanique Énergétique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse.



Compétences :



*Logiciels :



1/ Calcul : Ansys, Fluent, Comsol-multi-physique, Natran-Patran.

2/ Simulation et Modélisation : Simulink, Amesim.

3/ Programmation : Matlab, Maple, C.



Connaissance théoriques :



1/ Contrôle moteur thermique

2/ Contrôle thermique des satellites

3/ Mécaniques des fluides avancées.

4/ Aérodynamique.

5/ Développement des codes de calcul pour la mécanique des fluides

6/ Composites : Comportement mécaniques des matériaux stratifiés.



