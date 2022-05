JE SUIS UNE JEUNE ACAMEROUNAISE AGEE DE 31 ANS ET TITILAIRE D'UNE MAITRISE EN MARKETING .JE SOUHAITERAI INTEGRE UNE STRUCTURE DYNAMIQUE ET ENGAGEE POUR FAIRE VALOIR MON TALENT DE VENDEUSE ET DE CREATRICE DE RELATION JOVIALE AVEC LA CLIENTELE .RIGOUREUSE

DANS LE TRAVAIL REACTIVE ET COMPETITRICE J'AIAUSSI DES QUALITES RECQUISES POUR LA VENTE ET LE COMMERCE.



Mes compétences :

Marketing direct