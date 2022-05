Makan DIOUMASSI

Diplômé d’un Master de Manager Général du CDES Limoges.La formation de Manager Général m’a permis d’acquérir une appréciation réaliste de l’organisation et du fonctionnement des institutions sportives ainsi que des enjeux qui s’y déploient en France et à l’étranger.

Par la volonté de servir le domaine du sport et des entreprises, d’apporter mes qualités humaines reconnues, mes compétences professionnelles et universitaires pour gérer, diriger les missions confiées et soutenir les différents challenges qui me seront proposés.

Ancien joueur sportif de haut niveau, médaillé d’argent aux JO de Sydney en 2000, je sais être un véritable leader d’homme, pédagogue et fédérateur tourné vers la performance.

A l’interface du « sportif » et de « l’administratif », je possède des compétences techniques spécifiques de communiquant hors pair, toujours à l’écoute de ses collaborateurs, mais également des acquis solides dans les domaines du marketing, du droit, de l’économie du management et de la gestion de crise.

En effet, mes expériences professionnelles m’ont permis d’intégrer les données nécessaires à l’exercice de fonctions à forte responsabilité. J’ai développé et restructuré différentes entreprises dans un contexte très concurrentiel aussi bien en environnement national qu’international. J’ai su rassembler et fédérer les énergies, les Hommes, inspirer et conduire le changement, décider des stratégies tactiques permettant de réaliser mes objectifs.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Événementiel sportif

Planification

Relations Publiques

Marketing stratégique

Communication

Sport

Budgets

Profit and Loss Accounts