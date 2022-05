Makan FAINKE

Assistance aux utilisateurs et clients support applicatif

Création de réseaux d’entreprise : câblage, baie de brassage, …

Mise en place sécurisation de l’infrastructure nécessaire à la circulation des flux et au partage des ressources (fonctionnement du site)

Assurer le bon fonctionnement du réseau local et des connexions internet

Active directory

- Faire communiquer un équipement numérique mobile (Ipad, Smartphone) avec un poste informatique ou un réseau

- Gestion des droits d’accès des utilisateurs et clients (accès au réseau)

- Gestion serveur d’impression serveur de messagerie

- Paramétrage configuration boites mails en Outlook, Lotus notes et Exchange

- Utilisation des logiciels internes liés aux mouvements des stocks

- Réglementation typologique des réseaux (WAN, LAN, MAN, Intranet, Internet, …)





Mes compétences :

PHP 5

Prestashop

Référencement naturel

Web design

Modélisation

JavaScript

Graphisme web

CMS open source

Moteurs de recherche

SQL

Securise les identites numeriques

Transformers

Personal Home Page

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server

MOT Testing

Lotus Notes/Domino

HTML5

Cascading Style Sheets